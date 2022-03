Legende: Bleibt dem EVZ treu Grégory Hofmann. Keystone

Hofmann weitere 6 Jahre beim EVZ

Grégory Hofmann wird auch in den nächsten 6 Saisons für den EV Zug stürmen. Der 29-jährige Internationale, der vor gut einem Monat von den Columbus Blue Jackets aus der NHL nach Zug zurückgekehrt war, unterschrieb einen bis Frühling 2028 gültigen Vertrag. Seit der Rückkehr glückten dem Neuenburger in 9 Meisterschaftsspielen 9 Tore und 4 Assists. Hofmann stiess auf die Saison 2019/20 von Lugano zu Zug. 2020/21 hatte er mit einem Punkteschnitt von 1,12 pro Spiel einen grossen Anteil am 2. Schweizer Meistertitel der Innerschweizer.

4 NL-Spiele können nicht durchgeführt werden Box aufklappen Box zuklappen SRF produziert in Zusammenarbeit mit RSI und RTS das Videosignal der National-League-Spiele. Im Verlauf der aktuellen Saison ist es wegen der Corona-Pandemie zu zahlreichen kurzfristigen Spielabsagen und Neuansetzungen gekommen. Die grosse Zahl von Spielverschiebungen führte zu terminlichen Konflikten mit anderen Produktionsverpflichtungen. Deshalb kann die TV-Produktion für vier Nachholspiele nicht gewährleistet werden. Konkret betroffen sind die Partien SCL Tigers – Ajoie, SCL Tigers – Lausanne, Fribourg – Davos und Biel – Fribourg.

Lakers holen Kossila für verletzten Rowe

Die Rapperswil-Jona Lakers müssen für unbestimmte Zeit auf ihren Captain verzichten. Andrew Rowe hat sich am Samstag beim 5:2-Auswärtssieg gegen Lausanne verletzt. Der Stürmer erlitt die nicht näher definierte Verletzung bei einem Check eines Lausanner Spielers. Den Ausfall Rowes versuchen die Verantwortlichen der Lakers mit der Verpflichtung des Finnen Kalle Kossila zu kompensieren. Der 28-jährige Center stand zuletzt bei Jokerit Helsinki unter Vertrag. Jokerit zog sich als Reaktion auf den Einmarsch der Russen in der Ukraine aus dem Meisterschaftsbetrieb der KHL zurück.

04:13 Video Archiv: Effiziente Lakers gewinnen in Lausanne Aus Sport-Clip vom 26.02.2022. abspielen

Finnischer Goalie für Ambri

Ambri-Piotta hat bis zum Ende der Saison den finnischen Torhüter Janne Juvonen verpflichtet. Der 27-Jährige war aufgrund des vorzeitigen Saisonendes von Jokerit Helsinki frei geworden. Juvonen hat in dieser Saison 23 Spiele für Jokerit bestritten. In den beiden Jahren zuvor spielte er in Schweden bei Leksands IF. Der Finne kam am Montag im Tessin an und steht Ambri bereits zur Verfügung.

Prince soll Luganos Sturm verstärken

Nach der kürzlich vermeldeten Verpflichtung von Stürmer Justin Abdelkader verstärkt sich der HC Lugano in der Offensive weiter. Shane Prince wechselt bis zum Ende der laufenden Saison vom russischen KHL-Klub Automobilist Jekaterinburg zu den «Bianconeri». Für den 29-jährigen Belarussen mit Wurzeln in den USA ist die National League keine Unbekannte – in der Saison 2018/19 bestritt der Flügelstürmer 16 Spiele für den HC Davos.