Legende: Aus familiären Gründen nicht in Visp Connor Hughes. Freshfocus/Pascal Müller

Waeber ersetzt Hughes zum Start der WM-Vorbereitung

Am Dienstag startet die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft in Visp in die WM-Vorbereitung. Wie aus einer Mitteilung des Verbands hervorgeht, wird Freiburg-Torhüter Connor Hughes «aus familiären Gründen» nicht von Anfang an dabei sein. ZSC-Goalie Ludovic Waeber reist an seiner Stelle ins Wallis. Ob und wann Hughes nachrücken wird, ist noch offen. Die Eishockey-WM in Tampere (FIN) und Riga (LVA) startet am 12. Mai.