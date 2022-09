Legende: Muss in nächster Zeit passen Isacco Dotti (Mitte). Freshfocus/Michela Locatelli

Dotti fällt mit Bänderverletzung aus

Beim HC Ambri-Piotta spitzt sich die Situation in der Defensiv-Abteilung zu. Isacco Dotti wird wahrscheinlich die drei Spiele in dieser Woche verpassen. Der 29-Jährige hat am Samstag im Heimspiel gegen Genf (2:3) eine Bänderverletzung am rechten Knie erlitten. Die genaue Ausfalldauer wird im Verlauf der Woche ermittelt. Bereits am Montag hatte der Tessiner Klub mitgeteilt, dass Verteidiger Tim Heed drei bis vier Wochen ausfallen wird.