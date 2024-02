Legende: An internationalen Turnieren weiter nicht mit von der Partie Russland und Belarus. IMAGO / Zuma Wire

Russland und Belarus bleiben ausgeschlossen

Die Eishockey-Nationalteams aus Russland und Belarus dürfen auch in der kommenden Saison 2024/25 nicht wieder an offiziellen IIHF-Turnieren teilnehmen. Dies teilte der Weltverband IIHF mit. Der Entscheid wurde erneut mit Sicherheitsbedenken begründet. Infolge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine waren die beiden Nationen 2022 ausgeschlossen worden. Die Situation werde im Mai 2025, rund acht Monate vor den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo, neu bewertet.