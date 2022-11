Legende: Zurück am Zugersee Justin Abdelkader (hier im EVZ-Dress im April 2021). KEYSTONE/Urs Flüeler

Bewährte Kraft für den Meister EVZ

Der EV Zug reagiert auf den wochenlangen Ausfall von Carl Klingberg und verpflichtet bis Ende Jahr, mit Option auf Verlängerung bis Ende Saison, den Amerikaner Justin Abdelkader. Für den 35-jährigen Stürmer mit der Erfahrung von 803 NHL-Partien ist es eine Rückkehr, hat er doch schon in der finalen Phase der Saison 2020/21 für die Zentralschweizer gespielt. In den damaligen Playoffs trug Abdelkader in 13 Begegnungen sechs Tore und drei Assists zum ersten Meistertitel der Zuger seit 1998 bei. Zuletzt war er bei Lugano tätig.

05:44 Video Archiv: Abdelkader schiesst Zug zum Sieg Aus Sport-Clip vom 24.03.2021. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 44 Sekunden.