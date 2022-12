Legende: Leidet an einer Schulterverletzung Diego Kostner. Freshfocus/Michela Locatelli

Ambri beklagt zwei verletzungsbedingte Ausfälle

Ambri-Piotta muss in den nächsten Wochen und womöglich auch am Spengler Cup auf Diego Kostner und Jonny Kneubühler verzichten. Die beiden Stürmer haben sich vergangenen Samstag im Spiel gegen die Rapperswil-Jona Lakers verletzt. Kostner muss eine Prellung an der Schulter auskurieren und auch Kneubühler ist am Oberkörper verletzt.

Kloten nimmt Keanu Derungs unter Vertrag

Aufsteiger Kloten hat Stürmer Keanu Derungs verpflichtet. Der 20-Jährige kommt per sofort von Genf-Servette. Er löste den Vertrag in der Westschweiz auf und unterschrieb bei seinem einstigen Ausbildungsklub bis 2025. Derungs war vergangenen Sommer aus einer der kanadischen Juniorenligen zurückgekehrt, erhielt in Genf aber nur wenig Spielzeit.