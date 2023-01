Legende: Wechselt ins Emmental Brian Zanetti, hier an der U20-WM in Edmonton. Imago/Bildbyran

NHL-Power für die Tigers

Die SCL Tigers holen für die kommenden beiden Saisons den 19-jährigen Verteidiger Brian Zanetti. Der in Lugano ausgebildete Zanetti wurde beim NHL-Draft 2021 etwas überraschend in der 4. Runde an 110. Position von den Philadelphia Flyers gedraftet. Im Herbst absolvierte er die Saisonvorbereitung mit dem NHL-Team, wurde jedoch nicht ins Kader aufgenommen. Derzeit bestreitet er seine zweite Saison mit den Peterborough Petes in der kanadischen Juniorenliga OHL.