Legende: Verletzte sich gegen Kloten Cory Emmerton. KEYSTONE/Cyril Zingaro

Emmerton fällt lange aus

Weiterer Rückschlag für den Lausanne HC: Cory Emmerton wird den Waadtländern schätzungsweise zwei Monate fehlen. Der kanadische Stürmer brach sich im Spiel am Freitag gegen Kloten den rechten Fuss, als er einen Schuss blockte. Emmerton hat in den 31 Einsätzen in der laufenden Meisterschaft 6 Tore und 11 Assists erzielt. Das finanzstarke Lausanne belegt in der Tabelle lediglich den vorletzten Platz.

SCL Tigers verpflichten zwei Spieler

Die SCL Tigers haben für die kommenden zwei Saisons den 32-jährigen Stürmer Matthias Rossi und den 20-jährigen Verteidiger Noah Meier verpflichtet. Rossi bestreitet aktuell seine fünfte Saison bei Fribourg-Gottéron, die durchschnittliche Einsatzzeit beträgt allerdings nur etwas mehr als sieben Minuten. Für die Saanestädter kam eine Vertragsverlängerung mit dem sechsfachen Internationalen nicht in Frage. Meier gilt als grosses Talent, dennoch setzen die ZSC Lions nicht auf ihn. In der aktuellen Saison spielte er noch keine Minute in der National League. Von daher ist der Wechsel nach Langnau ein logischer Schritt.