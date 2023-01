Legende: Muss verletzungsbedingt aussetzen Simon Le Coultre. Keystone/Salvatore Di Nolfi

Servette muss auf Le Coultre verzichten

Simon Le Coultre fehlt Genève-Servette mehrere Wochen. Der produktivste einheimische Verteidiger (19 Skorerpunkte in 40 Spielen) in den Reihen des Leaders der National League zog sich am Dienstag im Auswärtsspiel in Ambri eine vom Klub nicht näher definierte Verletzung am Oberkörper zu. Der 17-fache Schweizer Internationale musste sich umgehend nach Lugano in Spitalpflege begeben, wo er operiert wurde.