Ligaversammlung findet am 11. Mai in der PostFinance Arena statt

Legende: Wie geht es weiter? Liga-Direktor Denis Vaucher. Keystone

SIHF darf in Bern tagen

Die ausserordentliche Ligaversammlung der Klubs der National League und Swiss League darf am kommenden Montag 11. Mai unter Einhaltung eines Schutzkonzepts in der PostFinance Arena stattfinden. Der Berner Regierungsrat hat dafür eine Ausnahmebewilligung erteilt. Um die weitreichenden Entschlüsse zu fassen, sei eine physische Sitzung erforderlich, begründete die Swiss Ice Hockey Federation ihr Gesuch. An der Sitzung sollen Entscheide bezüglich des Minimierens von Ansteckungsrisiken und zur Spielplangestaltung der Liga besprochen werden.