Legende: Vertritt die Schweiz auf Juniorenstufe Lorenzo Canonica. Archiv/Keystone/AP/Jason Franson

Canonica aus Kanada zurück ins Tessin

Der Schweizer Junioren-Internationale Lorenzo Canonica bricht nach dem Ende der laufenden Saison seine Zelte in Nordamerika ab und kehrt zu seinem Stammklub HC Lugano zurück. Der 19-jährige Stürmer unterschrieb mit den Tessinern einen für zwei Saisons gültigen Vertrag. Derzeit bestreitet Canonica seine dritte Saison mit den Shawinigan Cataractes in der kanadischen Juniorenliga QMJHL. Zwischen Weihnachten und Neujahr nahm der Center zum zweiten Mal mit der Schweiz an einer U20-WM teil.