Kanadischer Verteidiger für Lugano

Lugano hat die Verpflichtung des Verteidigers Joey LaLeggia bekanntgegeben. Der Kanadier kommt aus der schwedischen SHL, wo er in der abgelaufenen Saison für Timra IK und HV71 Jönköping in 49 Partien 38 Punkte erzielte. Mit 18 Treffern war er der torgefährlichste Verteidiger der Liga. In Lugano unterschrieb LaLeggia einen Vertrag bis 2025.

Keine Doppelfunktion mehr für Dubé

Christian Dubé wird beim HC Fribourg-Gottéron ab der Saison 2024/25 nicht mehr in einer Doppelfunktion als Sportchef und Trainer tätig sein. Zusammen mit dem 46-jährigen Kanadier beschloss der National-League-Klub, die Posten ab der übernächsten Saison zu trennen. Dubé wird sich damit auf den Job als Trainer konzentrieren können. Dubé ist in Freiburg seit 2015 als Sportchef tätig. 2020 übernahm er nach der Entlassung von Mark French zudem das Traineramt.