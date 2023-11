Luganos Walker 4 Monate out – Frehner für 2 Spiele gesperrt

Legende: Muss lange aussetzen Julian Walker. Keystone/PABLO GIANINAZZI

Lange Pause für Julian Walker

Der HC Lugano muss für längere Zeit auf Julian Walker verzichten. Der 37-jährige Stürmer erlitt am vergangenen Samstag im Heimspiel gegen Kloten (3:1) eine Verletzung der Trizepssehne des rechten Ellbogens, die operativ behoben werden muss. Der Tessiner Klub rechnet mit einer Ausfallzeit von 4 Monaten und hofft, dass Walker in der Endphase der Meisterschaft aufs Eis zurückkehren kann.

Zwei Spielsperren gegen Yannick Frehner

Stürmer Yannick Frehner vom HC Davos muss in den nächsten zwei Meisterschaftsspielen aussetzen. Die Sperre hat sich der Stürmer wegen einer Behinderung und eines Checks gegen die Bande gegen Daniele Grassi vom HC Ambri-Piotta in der National-League-Partie am vergangenen Samstag eingehandelt.