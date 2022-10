Legende: Will Kloten zum Erfolg führen Larry Mitchell. imago images/Eibner (Archiv)

Mitchell folgt in Kloten auf Bärtschi

Der neue Sportchef des EHC Kloten heisst Larry Mitchell. Der 55-jährige Deutsch-Kanadier tritt sein Amt beim Aufsteiger am 1. November an. Mitchell arbeitete zuletzt von 2017 bis 2022 als Sportdirektor beim DEL-Klub Ingolstadt. Als Scout und Spieleragent hatte er jedoch auch immer wieder mit dem Schweizer Eishockey zu tun. Als Trainer coachte er in 535 Partien in der DEL bei Augsburg (2007 bis 2014) und Straubing (2014 bis 2017). Mitchell folgt bei Kloten auf Patrik Bärtschi. Der Klub hatte am Montag die Trennung vom 38-Jährigen bekannt gegeben.

