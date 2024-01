Legende: Avanciert gegen Boston zur Matchwinnerin Alina Müller. Imago Images/Richard A. Whittaker

Müller mit erstem Torerfolg in Boston

Alina Müller ist in der neu gegründeten «Professional Women's Hockey League» stark unterwegs. In der Nacht auf Donnerstag erzielte die Nationalstürmerin in ihrem fünften Spiel mit Boston ihr erstes Tor. Beim 3:2-Sieg in Ottawa traf die Winterthurerin im Startdrittel zum frühen 1:0. Dazu liess sich die 25-Jährige beim Siegtor 52 Sekunden vor Schluss einen Assist gutschreiben. Mit sieben Skorerpunkten ist Müller aktuell nicht nur die Topskorerin ihres Teams, sondern auch jene Spielerin mit dem besten Punkteschnitt der gesamten Liga.

Formenton fehlt Ambri auf unbestimmte Zeit

Der HC Ambri-Piotta gab am Donnerstag bekannt, dass Alex Formenton aus persönlichen Gründen für unbestimmte Zeit nach Kanada zurückkehrt. Gemäss kanadischen Medien ist Formenton von der Polizei in seiner Heimat vorgeladen worden. 2018 gewann er mit dem kanadischen Team, welches später teilweise unter Missbrauchsverdacht geriet, die U20-WM. Neben Formenton wurden auch mehrere NHL-Spieler, die Teil dieser Junioren-Mannschaft waren, von ihren jeweiligen Teams freigestellt.