National League: Keine Reduktion der Mannschaften

«Die Vertreter aller 14 National-League-Klubs sind zum Schluss gekommen, dass die Liga auch in Zukunft 14 Teams umfassen und die Ligaqualifikation beibehalten wird.» Dies ist einer Mitteilung auf der NL-Website zu entnehmen. Der Verwaltungsrat der National League habe sich am Mittwoch in Egerkingen getroffen, um unter anderem Themen wie Ligagrösse und Modus zu diskutieren. Die finanziell angeschlagene Swiss League soll auch in Zukunft operativ und ressourcentechnisch unterstützt werden, heisst es. Wie es mit der zweithöchsten Spielklasse im Schweizer Eishockey weitergeht, bleibt damit fraglich.