Legende: Neu in der National League Miks Indrasis. Keystone

Indrasis wechselt zu Biel

Der EHC Biel ist in der Olympia-Pause auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Der aktuell 5. der National League verpflichtet den lettischen Stürmer Miks Indrasis. Der 31-jährige Internationale, der zuletzt in der KHL bei Admiral Wladiwostok aktiv gewesen war und an den Olympischen Spielen in Peking mit der lettischen Auswahl im Playoff-Spiel gegen Dänemark den Viertelfinal-Einzug verpasste, erhält bei den Seeländern einen Vertrag bis Ende der laufenden Saison.

Finnischer Verteidiger für Langnau

Die SCL Tigers verpflichten den finnischen Verteidiger Vili Saarijärvi. Der 24-Jährige spielt aktuell noch in seiner Heimat bei Lukko Rauma und stösst im Sommer zu den Emmentalern. Saarijärvi erhält bei den Tigers einen Vertrag für die kommenden beiden Saisons.

SCB holt kanadischen Verteidiger

Der SCB hat für die beiden kommenden Saisons den Verteidiger Eric Gélinas verpflichtet. Der 30-jährige Kanadier spielt seit 2019 bei Rögle BK. Mit dem schwedischen Klub stand der 1,93 m grosse Gélinas in der letzten Saison im Playoff-Final. Der Kanadier spielte zuvor sowohl in der NHL (189 Spiele) als auch in der KHL (52 Spiele).