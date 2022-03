Legende: Von den «Bären» zu den «Tigern» Jan Neuenschwander. Freshfocus/Claudio De Capitani

Neuenschwander wechselt zum Kantonsrivalen

Center Jan Neuenschwander wechselt vom SC Bern für eine Saison zu den SCL Tigers. Der 29-jährige Bündner spielte bislang in seiner Karriere für Davos, die ZSC Lions, Biel und Bern. Für den SCB erzielte er in den letzten beiden Saisons in 92 Partien 3 Tore (bei einer Minus-17-Bilanz).

03:54 Video Archiv: Neuenschwander besiegelt Berner Heimsieg gegen Lugano Aus Sport-Clip vom 06.11.2021. abspielen