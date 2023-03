Legende: Verstärkt die finnische Fraktion bei den SCL Tigers Juuso Riikola. Keystone/EPA/Andreas Hillergren

Verteidiger Riikola zu den SCL Tigers

Die SCL Tigers haben mit Juuso Riikola einen namhaften Neuzugang vermeldet. Der finnische Verteidiger stösst von Oskarshamn ins Emmental. Zwischen 2018 und 2022 lief der 29-Jährige in 80 NHL-Partien für die Pittsburgh Penguins auf. Davor spielte Riikola 6 Saisons für KalPa, mit denen er 4 Mal finnischer Meister wurde. Somit stehen bei Langnau in der kommenden Saison mit Vili Saarijärvi, Aleksi Saarela, Harri Pesonen und Riikola 4 finnische Spieler unter Vertrag.

Hazen fällt mit Schulterverletzung aus

Ajoies Kanadier Jonathan Hazen hat sich im 1. Spiel der Liga-Qualifikation gegen La Chaux-de-Fonds (2:3) an der Schulter verletzt und muss die Saison vorzeitig beenden. Hazen kugelte sich beim unkorrekten Check von Daniel Carbis im Schlussabschnitt die Schulter aus. In der Liga-Quali dürfen jeweils 4 ausländische Spieler eingesetzt werden. Ajoie kann Hazen durch Guillaume Asselin, Frédérik Gauthier oder Jérôme Gauthier-Leduc ersetzen, die in Spiel 1 alle überzählig fehlten. Mit Asselin verlängerte Ajoie vor Spiel 2 den Vertrag um eine weitere Saison.

Rapperswils Sataric tauscht mit Klotens Capaul

Rajan Sataric wechselt von den Rapperswil-Jona Lakers nach Kloten. Den umgekehrten Weg geht Luca Capaul. Der EHC Kloten und die Rapperswil-Jona Lakers haben im Hinblick auf die kommende Saison in der National League einen Spielertausch vorgenommen. Verteidiger Rajan Sataric geht von den Lakers nach Kloten, während Luca Capaul, ebenfalls Verteidiger, künftig für die St. Galler auflaufen wird. Beide Spieler hätten bei ihren Klubs noch einen für eine Saison gültigen Vertrag gehabt. Dieser wurde nun aber jeweils aufgelöst. Sataric in Kloten und Capaul bei den Lakers unterschrieben einen neuen Zweijahresvertrag.