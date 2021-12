Legende: Kein Duell in Visp Die Schweiz misst sich im Wallis nicht wie zuletzt am Deutschland Cup mit Russland. Keystone

Norwegen ersetzt Russland in Visp

Russland hat seine Teilnahme am Länderturnier in Visp von Mitte Dezember abgesagt. Die Russen, die im Wallis mit einer B-Auswahl angetreten wären, begründeten den Entscheid mit der Entwicklung der Covid-19-Pandemie. Für Russland nimmt nun Norwegen am Turnier teil. Die weiteren Teilnehmer neben der Schweiz und Norwegen sind die Slowakei und Lettland. Am Spielplan ändert sich nichts. Die Schweiz trifft am 16. Dezember in ihrem Halbfinal auf Lettland. Die Finalspiele finden tags darauf statt.

Ersatz-Goalie von Servette verletzt

Stéphane Charlin, meist Ersatztorhüter bei Genf-Servette, fällt mit einer Unterkörperverletzung für sechs bis acht Wochen aus. Charlin zog sich die Verletzung letzte Woche mit La Chaux-de-Fonds im Swiss-League-Spiel gegen Langenthal zu. Servette verfügt mit Gauthier Descloux und dem ausgeliehenen Russen Timur Schijanow weiterhin über zwei Goalies.

Biel verlängert mit Ausländer-Duo vorzeitig

Der EHC Biel verlängerte die Verträge mit zwei ausländischen Verteidigern: Mit dem Russen Alexander Jakowenko (23) um drei Saisons bis 2025 und mit dem Schweden Viktor Lööv (29) um zwei Saisons bis 2024.