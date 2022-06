Legende: Bald im edlen Zwirn auf der Bank Petteri Nummelin. Michela Locatelli/Freshfocus

Nummelin wird Trainer-Assistent bei Ajoie

Petteri Nummelin kehrt in die Schweiz zurück. Der 49-jährige Finne wird beim HC Ajoie Assistent des neuen, tschechischen Cheftrainers Filip Pesan. Als Spieler hinterliess Nummelin in unserem Land grosse Spuren. Der Offensiv-Verteidiger war beim HC Davos und beim HC Lugano während insgesamt 13 Saisons tätig. Bei Ajoie unterzeichnete Nummelin einen für zwei Jahre gültigen Vertrag.

Ambri holt Spacek in die Leventina

Der HC Ambri-Piotta verpflichtete für die nächsten 2 Saisons den tschechischen Center Michael Spacek. Der 25-jährige Internationale spielte zuletzt für Frölunda in Schwedens höchster Liga. Zuletzt gehörte Spacek der Mannschaft Tschechiens an, die an der WM in Finnland die Bronzemedaille gewann.

04:53 Video Mit Spacek: Tschechien sichert sich nach Kantersieg WM-Bronze Aus Sport-Clip vom 29.05.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 53 Sekunden.