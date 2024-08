Legende: Nur Zuschauer 2026 Österreich mit Cheftrainer Roger Bader. imago images/Newspix24

Olympia in Mailand ohne Österreich

Österreichs Eishockey-Nationalteam mit dem Schweizer Trainer Roger Bader wird an den Olympischen Spielen 2026 in Mailand nicht dabei sein. Beim Qualifikationsturnier in Bratislava verloren die Österreicher am Freitag auch ihr zweites Spiel, 1:2 gegen Kasachstan. Damit kann Österreich den geforderten Sieg in der Gruppe mit der Slowakei, Ungarn und eben Kasachstan nicht mehr erreichen.

Kanadischer Verteidiger für Ambri

Ambri-Piotta hat bis Ende November den kanadischen Verteidiger Kodie Curran verpflichtet, mit Option auf eine Verlängerung bis Saisonende. Der 34-Jährige stösst vom KHL-Klub Dinamo Minsk zu den Tessinern. Zuvor hatte Curran unter anderem in Russland, Schweden, Dänemark, Norwegen und in der AHL (92 Partien) gespielt. In der NHL kam er nie zum Einsatz. Er ist Ambris 7. Importspieler.