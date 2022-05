Legende: Grosses Palmarès Mikko Lehtonen. imago images/Bildbyran

ZSC Lions holen einen Finnen

Die ZSC Lions verpflichten den Verteidiger Mikko Lehtonen. Wie die Zürcher mitteilten, wechselt der 28-jährige Finne mit einem Zweijahresvertrag zum Klub. Zuletzt spielte er in der KHL bei St. Petersburg und absolvierte in den 4 Top-Ligen in Schweden, Finnland, Russland und Nordamerika insgesamt schon 461 Partien. Zudem ist Lehtonen mit dem finnischen Nationalteam äusserst erfolgreich unterwegs: 2019 wurde er Weltmeister und in Peking vor 3 Monaten Olympiasieger. An beiden Turnieren wurde der Verteidiger ins All-Star-Team gewählt.

Metropolit im Coachingstaff des HC Davos

Der HC Davos ergänzt sein Trainerteam um einen grossen Namen: Neu wird Headcoach Christian Wohlwend von Glen Metropolit unterstützt. Man bringe so ein «nordamerikanisches Element» in die Trainer-Crew, informierten die Bündner am Mittwoch. Der 47-jährige Kanadier Metropolit hinterliess als Spieler in vielen grossen Ligen seine Spuren. Unter anderem absolvierte er 8 Saisons in der NHL. Während 5 Jahren war er in der Schweiz bei Lugano und Zug engagiert. Mit den Tessinern feierte er 2006 den Meistertitel. Ausserdem nahm Metropolit 6 Mal am Spengler Cup teil.

01:13 Video Archiv: Metropolit wird am Spengler Cup 2015 vorgestellt Aus Sport-Clip vom 22.12.2015. abspielen. Laufzeit 1 Minute 13 Sekunden.

Lausanne bindet Eigengewächs an sich

Benjamin Bougro geht in der kommenden Saison für den Lausanne HC auf Torejagd. Der Stürmer unterschrieb bei den Waadtländern einen 2-Jahresvertrag bis 2024. Dies vermeldete der Klub auf seiner Webseite. Der 18-Jährige stammt aus der klubeigenen LHC-Academy, bestritt im Oktober 2021 erstmals eine NL-Partie für Lausanne und lief letzte Saison ausserdem 25 Mal für den Swiss-League-Teilnehmer Sierre auf.