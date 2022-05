Legende: Geht ab kommender Saison wieder für die «Grenats» auf Punktejagd Linus Omark. Pascal Muller/freshfocus

Genf-Servette kann wieder auf Omark zählen

Der schwedische Top-Stürmer Linus Omark kehrt wie erwartet nach Genf zurück und verlängerte bei den Grenats sogar bis in den Frühling 2024. Der 35-Jährige spielte vergangene Saison bei Lulea. Die Verantwortlichen von Genf-Servette hatten ihm dies trotz eines gültigen Vertrags aus familiären Gründen erlaubt. In der abgelaufenen Saison erreichte Omark mit Lulea den Playoff-Final, den er gegen Färjestad (3:4 in der Serie) verlor. In total 69 Partien sammelte der Flügelstürmer 75 Skorerpunkte.

00:29 Video Archiv: Omark tänzelt Ambris Defensive aus Aus Sport-Clip vom 09.03.2021. abspielen. Laufzeit 29 Sekunden.