Legende: Geht künftig in Genf auf Torejagd Vincent Praplan. Freshfocus/Martin Meienberger

Neuer Klub für Berns Praplan

Vincent Praplan wechselt auf die kommende Saison vom SC Bern zu Genf-Servette. Der 27-jährige Stürmer aus dem Wallis unterschrieb bei den Genfern einen Vertrag bis Sommer 2025. Praplan bringt die Erfahrung von 367 Spielen in der höchsten Schweizer Liga mit, in denen er 85 Tore und 211 Skorerpunkte erzielte. Mit der Schweizer Nationalmannschaft nahm er an 3 Weltmeisterschaften sowie an den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang teil.

