Legende: Wechselt ins Emmental Marc Aeschlimann. Andy Mueller/freshfocus

Zwei Stürmer für Langnau

Die SCL Tigers haben für die kommende Saison die beiden Stürmer Dario Rohrbach und Marc Aeschlimann verpflichtet. Rohrbach, der bereits seit Januar leihweise bei den Emmentalern gespielt hat, stösst vom HC Ajoie zu den Tigers, Aeschlimann vom Playoff-Finalisten ZSC Lions. Beide einigten sich mit ihrem neuen Klub auf einen Einjahresvertrag.

04:32 Video Archiv: Tigers gehen zum Saisonabschluss 1:9 gegen Genf unter Aus Sport-Clip vom 14.03.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 32 Sekunden.

Tschechien an der WM ohne EVZ-Kovar

Tschechien muss an der WM in Finnland (ab 13. Mai) auf Jan Kovar verzichten. Der EVZ-Stürmer hat sich gemäss dem tschechischen Portal «iSport.cz» in den Playoffs eine Rippenverletzung zugezogen und fällt darum für die Weltmeisterschaft aus. Die Schlussphase der Meisterschaft hatte der Captain von Meister Zug mit Schmerzmitteln durchgestanden.

Schikin wechselt zurück in die KHL

Der Russe Dimitri Schikin, der dem EHC Biel in den Playoffs ausgeholfen hat, kehrt wieder in die KHL zurück. Der 30-jährige Goalie unterschrieb beim russischen Klub Witjas Podolsk.