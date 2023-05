Legende: Trägt auch nächste Saison das Ajoie-Dress Adam Rundqvist. Keystone / GEORGIOS KEFALAS

Ajoie verpflichtet Rundqvist

Der Schwede Adam Rundqvist wechselte vom HC Thurgau aus der Swiss League zum HC Ajoie in die National League. Er unterschrieb bei den Jurassiern einen Einjahresvertrag. Nachdem der 32-jährige Verteidiger die Saison mit den Ostschweizern beendet hatte, bestritt er für Ajoie bereits im Frühjahr sechs Playout- und Barragespiele.

Robin zurück zu Zug

Der EV Zug hat die Verpflichtung von Louis Robin bekanntgegeben. Der 20-jährige Stürmer, der die letzten beiden Jahre in der kanadischen Juniorenliga QMJHL gespielt hatte, unterschrieb beim EVZ einen Einjahresvertrag. Robin wurde bei Lausanne gross, ehe er 2018 in die Nachwuchsabteilung der Zentralschweizer wechselte. An der U20-WM im letzten Jahr erzielte er in fünf Spielen zwei Tore und einen Assist.

Fabio Schumacher übernimmt die U17-Nati

Der neue Cheftrainer der Schweizer U17-Nationalmannschaft heisst Fabio Schumacher. Der 39-Jährige wechselt per 1. Juni vom EV Zug zum Eishockeyverband. Die vergangenen zehn Jahre war Schumacher Nachwuchscoach bei den Innerschweizern, zuletzt amtete er als Headcoach der U20-Elit.