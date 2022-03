Legende: Muss unters Messer Axel Simic. Freshfocus

HCD bestreitet entscheidende Saisonphase ohne Simic

Der HC Davos muss für den Rest der Saison auf Axel Simic verzichten. Der 23-jährige Stürmer verletzte sich am vergangenen Mittwoch im Heimspiel gegen Biel am Knie und muss operiert werden. Die Bündner schliessen eine Rückkehr aufs Eis noch in diesem Frühling aus. Simic brachte es in seiner ersten Spielzeit in Davos in 43 Spielen auf 15 Skorerpunkte (9 Tore).