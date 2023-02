Legende: Die Saison ist für ihn gelaufen Marco Pedretti vom Lausanne HC. Keystone/Salvatore Di Nolfi

Lausanne muss ohne Pedretti auskommen

Für Lausannes Stürmer Marco Pedretti ist die Saison vorzeitig beendet. Der 31-Jährige verletzte sich am 28. Januar im Auswärtsspiel gegen die ZSC Lions (1:3) am Knie und könnte erst in etwa drei Monaten wieder eingesetzt werden. Pedretti bestritt in dieser Saison 40 Partien, in denen er vier Tore und einen Assist erzielte.