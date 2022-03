Legende: Verpasst die Playoffs Julian Walker. KeystoneTi-Press/Pablo Gianinazzi

Lugano muss auf Walker verzichten

Für Julian Walker ist die Saison kurz vor den Playoffs vorzeitig zu Ende. Der 35-jährige Stürmer des HC Lugano zog sich am Samstagabend im Spiel gegen die ZSC Lions (4:5 n.V.) bei einem unglücklichen Zusammenstoss einen Schienbeinbruch zu und muss operiert werden.

Dominic Nyffeler bis Saisonende bei Genf

Genf-Servette kann bis zum Ende der laufenden Saison auf Dominic Nyffeler zurückgreifen. Der Goalie, der mit einer B-Lizenz von Swiss-League-Klub Kloten an die Genfer ausgeliehen ist, hütete seit Ende Dezember bisher insgesamt 13 Mal das Tor der Servettiens. In 9 Gelegenheiten führte der ältere Bruder von Lakers-Goalie Melvin Nyffeler Genf zum Sieg. Seine Fangquote von 93,46 Prozent kann sich dabei sehen lassen.

Ambris McMillan und Grassi gesperrt

Ambri-Piotta muss zum Abschluss der Qualifikation auf seine Stürmer Brandon McMillan und Daniele Grassi verzichten. Der Kanadier und der Tessiner wurden für Vergehen am Samstag beim 2:0-Sieg in Freiburg für mindestens ein Spiel gesperrt. Für Ambri geht es am Montag daheim gegen die Rapperswil-Jona Lakers um den Einzug in die Pre-Playoffs.

