Legende: Verletzte sich bei einer unglücklichen Aktion Denis Hollenstein. KEYSTONE / Christian Merz

ZSC muss auf Hollenstein verzichten

Die ZSC Lions müssen für den weiteren Verlauf der Playoffs auf Denis Hollenstein verzichten. Der 33-Jährige zog sich am Sonntag im dritten Viertelfinalspiel zuhause gegen Davos (3:2) einen doppelten Sehnenriss zu. Der Flügelstürmer wurde im Startdrittel unglücklich von HCD-Verteidiger Dominik Eglis Schlittschuh am Fuss getroffen. Für den ZSC ist der Ausfall von Hollenstein, der bereits operiert wurde, ein bitterer Verlust: Der Zürcher war nach einer längeren Verletzungspause erst vor den Playoffs in den Spielbetrieb zurückgekehrt.

08:59 Video Archiv: Sportflash mit den Eishockeyzusammenfassungen vom Sonntag Aus Sportflash vom 19.03.2023. abspielen. Laufzeit 8 Minuten 59 Sekunden.

Biel 2 Spiele ohne Künzle

Mike Künzle vom EHC Biel ist wegen eines Checks von hinten gegen Cody Goloubef vom SC Bern für insgesamt 2 Spiele gesperrt und mit 4170 Franken gebüsst worden. Die Szene ereignete sich in der 52. Minute von Spiel 3 in der Playoff-Viertelfinalserie. Bern gewann die Partie mit 5:3 und verkürzte in der Serie auf 1:2.