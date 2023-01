Legende: Verteidigt künftig für den SCB Samuel Kreis. freshfocus/Martin Meienberger

Kreis wieder ein Berner

Der SC Bern holt Samuel Kreis zurück. Der 28-jährige Verteidiger wechselt auf die kommende Saison vom EV Zug zu seinem Stammklub zurück. Kreis hatte in der Meistersaison 2012/13 in der ersten Mannschaft des SCB debütiert und die Berner nach fünf Saisons mit drei Meistertiteln und einem Cupsieg 2017 in Richtung Biel verlassen. 2021 wechselte er zum EV Zug, mit dem er ebenfalls Meister wurde. In Bern unterschrieb Kreis, der für die Schweiz 20 Länderspiele bestritt aber nie an einer WM teilnahm, einen Dreijahresvertrag.