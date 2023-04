Legende: Geht bald für den SCB auf Torejagd Stürmer Martin Frk. IMAGO / Sipa USA

Nächster Ausländer für den SCB

Nach dem finnischen Verteidiger Julius Honka hat der SC Bern mit dem tschechischen Stürmer Martin Frk einen zweiten neuen Ausländer für die nächste Saison verpflichtet. Der 29-Jährige Frk spielte seit 2010 in Nordamerika, mehrheitlich in der AHL, in der er in 440 Partien 177 Tore erzielte. In der NHL verzeichnete er in 124 Spielen 20 Tore und 21 Assists. «Seine Skorerwerte sind beeindruckend», sagte SCB-Sportchef Andrew Ebbett. «Zudem haben uns seine Konstanz und seine Einstellung überzeugt.» Die Berner haben nun fünf Ausländer unter Vertrag, nebst den beiden Neuzugängen sind das der Kanadier Eric Gélinas, der Schwede Oscar Lindberg sowie der Deutsche Dominik Kahun.