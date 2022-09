Gerber spielt nur noch eine Saison

SCB-Verteidiger Beat Gerber hat angekündigt, dass er nach dieser Saison zurücktreten wird. Der mit 40 Jahren älteste Spieler der National League nimmt am 16. September bereits seine 20. Saison für den SC Bern in Angriff – das hat keiner vor ihm erreicht. Der Emmentaler spielt seit Frühling 2003 in der Hauptstadt und avancierte mit sechs Meistertiteln (2004, 2010, 2013, 2016, 2017, 2019) zum erfolgreichsten Akteur in der Klubgeschichte. Zudem hält Gerber mit 1214 Partien in der höchsten Schweizer Liga den Rekord vor Ex-ZSC-Captain Mathias Seger (1167). «Ich habe mich seit längerem mit dem Rücktritt auseinandergesetzt», wird er nun in einer SCB-Mitteilung zitiert. «Aber nach der schlechten vergangenen Saison konnte und wollte ich nicht aufhören. Nun freue ich mich umso mehr auf meine letzte, hoffentlich erfolgreiche Spielzeit.» Gerber wird der Organisation nach dem Rücktritt als Profi erhalten bleiben und übernimmt ab Frühling 2023 das Amt des Materialchefs der ersten Mannschaft.

