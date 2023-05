Schweiz an WM mit 3 Referees vertreten – ZSC-Waeber in die NHL

Legende: Erlebt seine Feuertaufe an der WM in Finnland und Lettland Stefan Hürlimann. Freshfocus/Toto Marti

Schweizer Referee-Trio an der WM

An der Eishockey-WM, die vom 12. bis 28. Mai in Tampere (FIN) und Riga (LAT) stattfindet, stehen auch drei Schiedsrichter von Swiss Ice Hockey im Einsatz. Für Head-Schiedsrichter Stefan Hürlimann und Linesman Eric Cattaneo ist es das erste Aufgebot für eine A-WM. Bereits zu seinem zweiten WM-Einsatz kommt Miroslav Stolc, der schon an der letztjährigen WM acht Partien geleitet hat.

Waeber wagt neues Abenteuer

Ludovic Waeber verlässt die ZSC Lions und wird sich auf die Saison 2023/24 einem NHL-Team anschliessen, wie die Zürcher in einer Medienmitteilung verlauten liessen. Der 26-jährige Torhüter profitiert von der Vereinbarung, dass Spieler bis zum 15. Juni trotz eines laufenden Vertrages bei einem NHL-Team unterschreiben dürfen. Wohin es den Freiburger zieht, ist nicht bekannt. Bei den Lions hat Waeber weiterhin einen laufenden Vertrag bis Ende der Saison 2024/25.

01:09 Video Archiv: Waeber verletzt sich an der Euro Hockey Tour Aus Sport-Clip vom 14.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 9 Sekunden.

Ausländer-Quartett verlässt ZSC Lions Box aufklappen Box zuklappen Neben Ludovic Waeber verlassen auch der schwedische Center Lucas Wallmark, der kanadisch-portugiesische Doppelbürger Justin Azevedo und der Amerikaner Garrett Roe den ZSC. Der ausgeliehene Franzose Alexandre Texier kehrt wie geplant zu den Columbus Blue Jackets in die NHL zurück. Somit stehen drei ausländische Stürmer-Positionen für Neuverpflichtungen offen.

Derungs von Ajoie zu Biel

Der EHC Biel verstärkt das Kader seines National-League-Teams mit Ian Derungs. Der 23-jährige Stürmer stösst von Liga-Konkurrent Ajoie mit einem Zweijahresvertrag zu den Seeländern.