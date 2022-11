Klare Niederlage für Frauen-Nati

Das Schweizer Frauen-Nationalteam ist mit einer Niederlage in die neue Saison gestartet. Am Fünf-Nationen-Turnier in Vierumäki unterlag das Team mit 0:4 gegen Finnland. Zwei Drittel lang konnte die Equipe von Chefcoach Colin Muller mit den Gastgeberinnen mithalten, im Schlussabschnitt kassierte man dann noch drei Tore zur deutlichen Entscheidung. Am Mittwoch misst sich die Nati mit Deutschland, am Freitag und Samstag folgen die weiteren Spiele am Länderturnier gegen Tschechien und Schweden.