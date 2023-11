Legende: Zieht es ins Tessin Gilles Senn. Freshfocus/Marusca Rezzonico

Ambri verpflichtet Senn, Conz zu Ajoie

Gilles Senn wechselt auf die nächste Saison hin vom HC Davos zu Ambri-Piotta. Der 27-jährige Goalie Nummer 2 der Bündner erhält bei den Leventinern einen Zweijahresvertrag. Senn ersetzt in Ambri Benjamin Conz, der den Klub Ende Saison Richtung Ajoie verlässt. Der 32-Jährige, der 2017 zu den Tessinern gewechselt hatte, unterschrieb bei den Jurassiern ebenfalls für zwei Jahre.

Bichsel wechselt zu Rögle

Lian Bichsel kehrt zurück nach Europa. Der 19-jährige Verteidiger verlässt die Texas Stars in der AHL und wechselt zu Rögle in die schwedische Liga. Bichsel bestritt 13 Spielen für das Farmteam der Dallas Stars, entschied sich nun aber dazu, seine Entwicklung in Europa voranzutreiben. In Schweden bestritt er bereits die letzten beiden Saisons bei Leksands.