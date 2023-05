Legende: Wechselt zum Meister Guillaume Maillard. Freshfocus/Pascal Muller

Maillard von Lausanne zurück zu Genf

Guillaume Maillard kehrt zu Genf-Servette zurück. Der 24-jährige Stürmer unterschrieb beim Schweizer Meister für die nächsten zwei Saisons. Die letzten drei Jahre spielte er für Lausanne, wurde aber während der abgelaufenen Meisterschaft für 13 Spiele an Biel ausgeliehen. Der in Lausanne und Freiburg ausgebildete Maillard war in der Saison 2015/16 im Alter von 17 Jahren zu den Genfern gestossen und spielte ein Jahr später erstmals in der National League. Im August 2020 wurde er in einem Tauschgeschäft mit Tyler Moy nach Lausanne transferiert.