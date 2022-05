Legende: Ein Bild, das Erinnerungen und Emotionen auslöst Dominic Zwerger (vorne) und seine Teamkollegen lassen sich vom Ambri-Anhang feiern. Keystone / Melanie Duchene (Archiv)

Spielplan für Spengler Cup 2022 bekannt

Die Gruppeneinteilung für den in der Altjahreswoche (26. bis 31. Dezember) stattfindenden Spengler Cup steht fest: In der Gruppe Cattini misst sich Gastgeber Davos mit dem Team Canada sowie Sparta Prag aus Tschechien. Ambri-Piotta, Örebro HK (Schweden) und IFK Helsinki (Finnland) bilden das Trio der Gruppe Torriani. Dies gab der Veranstalter auf seiner Website bekannt. Für die Schweden wird es die erste Teilnahme am Spengler Cup sein. Das Traditionsturnier musste 2020 und 2021 aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden.