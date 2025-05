Per E-Mail teilen

Legende: Beehren den Spengler Cup nach zweijähriger Absenz Sparta Prag, hier mit David Vitouch im Final 2022 gegen Ambri-Piotta. Keystone/Gian Ehrenzeller

Sparta Prag zurück in Davos

Sparta Prag kehrt an den Spengler Cup zurück. Das Davoser Organisationskomitee gab die Tschechen als viertes von sechs Teams neben Titelverteidiger Fribourg-Gottéron, dem HC Davos und dem Team Canada bekannt. Die Prager gewannen den Spengler Cup bereits zweimal (1962, 1963) und standen zuletzt 2022 im Final, in welchem sie Ambri-Piotta erst im Penaltyschiessen unterlagen. Es ist die elfte Teilnahme der Tschechen am Traditionsturnier.