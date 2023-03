Legende: Musste vorzeitig unter die Dusche Biels Mike Künzle. Freshfocus/Urs Lindt

Künzle aus dem Verkehr gezogen

Biels Mike Künzle wird wegen eines Checks von hinten gegen den Kopf von Berns Cody Goloubef in Spiel 3 der Playoff-Viertelfinal-Serie am Samstag (3:5) vorsorglich für ein Spiel gesperrt. Gleichzeitig wurde ein Verfahren gegen den 29-Jährigen eröffnet. Dies teilte die Liga am Sonntag mit. Nach Dominik Kahuns 4:3-Führungstor (49.) gingen am Samstag in der Tissot Arena die Emotionen hoch. Künzle kassierte nach seiner unsportlichen Aktion eine 5-Minuten-plus-Spieldauerdisziplinarstrafe.