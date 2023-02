Legende: Ab dem Sommer im Dress von Fribourg-Gottéron Maximilian Streule. Keystone / Ron Ward / The Canadian Press via AP

Neuer Verteidiger für Fribourg-Gottéron

Maximilian Streule verstärkt die Defensive von Fribourg-Gottéron. Der 19-Jährige erhält bei den «Drachen» einen Zweijahresvertrag. Streule spielt derzeit in der Kanadischen QMJHL bei den Blainville-Boisbriand Armada, für die er in 23 Spielen 12 Punkte erzielt hat. Das Nachwuchstalent wird im Sommer 2023 in Freiburg erwartet. «Maximilian ist einer der besten Verteidiger seiner Generation und hat mit der Schweiz an zwei Junioren-Weltmeisterschaften teilgenommen», erklärt der Sportchef von Fribourg-Gottéron, Christian Dubé, in einer Medienmitteilung.

Weber neuer Sportchef bei Winterthur

Christian Weber wird ab Mai 2023 Sportchef des Swiss-League-Klubs Winterthur. Der 59-jährige Zürcher unterschrieb für 2 Jahre. Auch der Vertrag mit Headcoach Teppo Kivelä wurde um eine Saison verlängert.

Claude Julien unterstützt Trainerteam

Der ehemalige NHL-Trainer Claude Julien verstärkt den Staff von Ambri-Piotta. Der 62-Jährige half dem Trainerteam um Headcoach Luca Cereda schon im September und Dezember jeweils während zwei Wochen. Der HC Ambri-Piotta belegt derzeit in der National League den 12. Platz.