Texier verlässt den ZSC wieder in Richtung Columbus

Legende: Kehrt in die NHL zurück Alexandre Texier. Freshfocus/Claudio Thoma

Lions müssen Texier ziehen lassen

Wie zu erwarten war, verlässt Alexandre Texier die ZSC Lions auf die nächste Saison hin. Der Franzose kehrt in die NHL zu den Columbus Blue Jackets zurück, wie die amerikanische Franchise in der Nacht auf Donnerstag bekannt gab. Texier hatte im letzten Herbst «aus familiären Gründen» nach Zürich zu den Lions gewechselt. Sein Vertrag bei Columbus war für ein Jahr eingefroren worden. In der abgelaufenen Saison lief der 23-Jährige 46 Mal für den ZSC auf und kam auf 13 Tore und 22 Assists.