Lions müssen Texier ziehen lassen

Wie zu erwarten war, verlässt Alexandre Texier die ZSC Lions auf die nächste Saison hin. Der Franzose kehrt in die NHL zu den Columbus Blue Jackets zurück, wie die amerikanische Franchise in der Nacht auf Donnerstag bekannt gab. Texier hatte im letzten Herbst «aus familiären Gründen» nach Zürich zu den Lions gewechselt. Sein Vertrag bei Columbus war für ein Jahr eingefroren worden. In der abgelaufenen Saison lief der 23-Jährige 46 Mal für den ZSC auf und kam auf 13 Tore und 22 Assists.

Joly aus Finnland zu Lugano

Der HC Lugano verstärkt das Kader seiner National-League-Mannschaft mit dem Kanadier Michael Joly. Der bald 28-jährige Stürmer unterzeichnete einen für die kommende Saison gültigen Vertrag. In den letzten zwei Saisons spielte Joly bei HPK Hämeenlinna in Finnland.