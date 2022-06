Legende: Spielte für Deutschland an der WM 2022 in Finnland Marc Michaelis. Keystone/Ap/Martin Meissner

Michaelis wechselt ins Emmental

Die SCL Tigers haben für die kommende Saison den deutschen Internationalen Marc Michaelis verpflichtet. Der 26-jährige Stürmer spielte die letzten 8 Jahre in Nordamerika, die vergangene Saison für die Toronto Marlies in der AHL. In der NHL absolvierte er in der vorletzten Saison 15 Partien für die Vancouver Canucks. Das Kontingent der Emmentaler an ausländischen Spielern ist damit ausgeschöpft.

Noch ein Jahr für Sprunger

Julien Sprunger spielt auch in der kommenden Saison für Fribourg-Gottéron. Der 36-jährige Stürmer, der in der höchsten Schweizer Klasse ausnahmslos für seinen Stammverein angetreten ist, hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert.