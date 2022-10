Legende: Geht nicht mehr für Langnau auf Torejagd Alexandre Grenier. Keystone / MARCEL BIERI

Grenier verlässt Langnau

Die SCL Tigers und der kanadische Stürmer Alexandre Grenier haben den bis Ende Saison 2023/24 laufenden Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst. «Nach eingehender Analyse der Verantwortlichen» habe man sich entschieden, die Zusammenarbeit per sofort zu beenden, teilten die Langnauer am Mittwoch mit. Grenier war im Sommer 2021 zu den Tigers gestossen. In der laufenden Saison sammelte der 31-jährige in sechs Partien zwei Skorerpunkte. Neu wird er für die Eisbären Berlin in der DEL auflaufen.

Douay von Lausanne zu den Tigers

Der 27-jährige Stürmer Floran Douay wechselt von Lausanne bis Ende Saison zu den SCL Tigers. Frankreichs Nationalspieler mit Schweizer Lizenz ist bereits am Freitagabend gegen den EHC Kloten spielberechtigt. Douay stand diese Saison schon für Lausanne, den Swiss-League-Vertreter Sierre und Grenoble in der Champions Hockey League auf dem Eis.