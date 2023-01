Legende: Stösst per sofort ins Tessin zu Lugano Lukas Klok. IMAGO / Bildbyran

Lugano verpflichtet Verteidiger Klok

Lukas Klok soll dem HC Lugano dabei helfen, aus der Krise zu kommen. Die Tessiner verpflichteten den tschechischen Verteidiger bis Ende Saison. Klok könnte bereits am Freitag bei Luganos Gastspiel bei Leader Genf-Servette zu seinem National-League-Debüt kommen. Im vergangenen Herbst versuchte sich der 27-Jährige bei den Arizona Coyotes in der NHL, konnte sich im Vorbereitungscamp jedoch nicht für einen Stammplatz aufdrängen. Nach 4 Partien in der AHL brach Klok das Nordamerika-Abenteuer ab und wechselte nach Schweden zu Rögle. Der Tscheche soll vor allem auch im Unterzahlspiel eine wichtige Ergänzung für Lugano sein.

Übersicht National League National League

Ambri will Titel am Spengler Cup verteidigen

Knapp 2 Wochen nach dem grossen Triumph am Spengler Cup hat Ambri-Piotta die Teilnahme an der Ausgabe 2023 bestätigt. Die Leventiner nahmen die Einladung der Veranstalter an. Der Spengler Cup 2023 wird die 95. Ausgabe des Traditionsturniers in der Altjahreswoche sein. Damit sind bereits 4 der 6 Teilnehmer bekannt. Es sind dies der Gastgeber HCD, Team Canada, Ambri-Piotta und Frölunda/SWE.