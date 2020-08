Legende: Aktuell kein Zutritt für die U17-Junioren des SC Bern. Freshfocus

U17-Nati und U17-Teams von SCB und SCL in Quarantäne

Die Spieler der Schweizer U17-Nati sowie der U17-Teams des SCB Future und der SCL Tigers befinden sich nach positiven Corona-Tests in Quarantäne. Die bernische Kantonsärztin setzte die Nachwuchsteams aus Bern und Langnau in Quarantäne, nachdem je ein Spieler positiv auf das Coronovirus getestet worden waren. Die Spieler gehören zur U17-Auswahl von Swiss Ice Hockey, die vom 20.-25.07. am Summer Camp in Zuchwil/SO mehrmals gegen die tschechische U17 antrat. 16 Spieler des tschechischen Teams wurden nach ihrer Heimkehr positiv getestet.

Reinhard 2. Assistent beim SCB

Alex Reinhard wird 2. Assistenztrainer beim SC Bern und ergänzt damit den Coaching-Staff um Cheftrainer Don Nachbaur und Assistent Lars Leuenberger. Der 46-jährige Bieler wird vorerst im Rahmen eines Stage-Engagements beschäftigt. Die Vertragsmodalitäten werden erst dann geregelt, wenn klar ist, wann und unter welchen Umständen die Saison 2020/21 beginnt. Reinhard war zuletzt in der Swiss League Headcoach bei den Biasca Ticino Rockets, zuvor amtete er in La Chaux-de-Fonds. 1997 gehörte er als Ersatz von Renato Tosio dem SCB-Meisterteam an.