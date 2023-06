Ur-Davoser Paschoud neu beim SCB – Schweiz an der WM in Prag

Legende: Hatte lange mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen Claude-Curdin Paschoud. Freshfocus/Martin Meienberger

SCB verpflichtet Paschoud

Claude-Curdin Paschoud setzt seine Karriere beim SC Bern fort. Der 29-jährige Verteidiger unterschrieb beim Team aus der Bundesstadt einen Vertrag für die nächste Saison. Für Paschoud ist es die erste Station ausserhalb von Davos, wo der ehemalige HCD-Junior seit 2013 regelmässig in der ersten Mannschaft zum Einsatz gekommen und 2015 Schweizer Meister geworden war. In der letzten Saison bestritt er 56 Spiele und kam dabei auf 1 Tor und 7 Assists. Zuvor hatte ihn eine Hirnerschütterung für über ein Jahr ausser Gefecht gesetzt. Für die Schweizer Nationalmannschaft bestritt Paschoud 20 Länderspiele.

Schweiz spielt an der WM 2024 in Prag

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft bestreitet an der WM 2024 seine Vorrundenspiele in der Gruppe A in Prag. Gegner sind der Rekord-Weltmeister und Titelverteidiger Kanada, Olympiasieger Finnland, Gastgeber Tschechien, Dänemark, Norwegen, Österreich und der Aufsteiger Grossbritannien. Die Teams der Gruppe B bestreiten ihre Partien in Ostrava. Die WM findet vom 10. bis 26. Mai statt.