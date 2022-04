Busse für Wohlwend

HCD-Headcoach Christian Wohlwend ist von der Disziplinarkommission von Swiss Ice Hockey mit einer Busse von 4400 Franken belegt worden. Der 45-Jährige darf damit am Dienstagabend an der Bande der Davoser stehen. Wohlwend war am Sonntag mit einer Spieldauer-Disziplinarstrafe sanktioniert worden, nachdem er nach dem späten Zuger Siegtor 15 Sekunden vor Schluss mehrere Trinkflaschen aufs Eisfeld geworfen hatte. Dem entscheidenden 2:1 war eine diskussionswürdige Strafe gegen den Davoser Verteidiger Jesse Zgraggen vorausgegangen.

Delémont für Nati aufgeboten

Noah Delémont kommt mit 20 Jahren zu seinem Nati-Debüt. Der Biel-Verteidiger ersetzt in der ersten Woche der WM-Vorbereitung Nathan Vouardoux. Der gleichaltrige Defensivspieler der Rapperswil-Jona Lakers fällt wegen einer Verletzung aus. Die Equipe von Trainer Patrick Fischer trifft am 15. und 17. April zu Testzwecken auf Frankreich. Das «Pre-Competition Camp» startet am 13. April.

Cadieux bleibt Trainer bei Servette

Jan Cadieux bleibt Coach von Genf-Servette. Der 42-Jährige, der von 2003 bis 2011 für die Genfer gespielt hatte, stieg im vergangenen November nach der Entlassung von Patrick Emond vom Assistenten zum Headcoach auf. Unter seiner Führung gewann Servette 22 von 31 Partien, jedoch ging das Pre-Playoff-Duell gegen Lugano mit 0:2 Siegen verloren. Auch Assistent Rikard Franzén wird weiterbeschäftigt.